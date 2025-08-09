logo
عريس مصري يتلقى هدية زفافه من الرئيس السيسي.. ما القصة؟

اللواء أشرف الجندي مع العروسينالمصدر: وسائل إعلام مصرية
مصطفى القياس
مصطفى القياس
09 أغسطس 2025، 5:20 م

شهدت قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية أجواء من البهجة والفرح، في احتفال الأهالي بزفاف الشاب أحمد ياسر المسيري، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وفي لفتة رسمية مميزة، حضر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الحفل ممثلًا عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فقد قدّم للعريس باقة ورد مهداة من الرئيس، تعبيرًا عن اهتمام القيادة السياسية وحرصها على مشاركة المواطنين أفراحهم، وفق قوله.

والتقط المحافظ الصور التذكارية مع العروسين داخل قاعة الزفاف، وسط ترحيب كبير من الحضور الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي تعكس تقدير الدولة لأبنائها في مختلف المناسبات.

وحسب وسائل إعلام مصرية، تعود قصة العريس إلى سنوات طويلة، حين عُرف بـ"طفل السرطان"، فقد التقى الرئيس السيسي لأول مرة في عام 2014 داخل القصر الجمهوري، وكان حينها يبلغ ستة أعوام، يُصارع سرطان الدم ويتلقى العلاج في مستشفى 57357.

في ذلك اليوم، تعهّد الرئيس بدعمه، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له. وتكرر اللقاء في عام 2015، فقد واصل الطفل رحلته مع العلاج والكفاح حتى أصبح أحد محاربي المرض الخبيث، وتمكن من الانتصار عليه، ليصبح نموذجًا لانتصار الإرادة.

من جانبه، قال العريس أحمد المسيري في تصريحات للصحافة المحلية إنه تماثل للشفاء قبل ثلاثة أعوام، مشيرًا إلى أنه يدرس حاليًا في قسم الكهرباء بمدرسة كفر الزيات الميكانيكية العسكرية، ويتمنى الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية ليصبح ضابطًا في الجيش المصري.

ووصف لقاءه الرئيس السيسي بأنه كان اليوم الأسعد في حياته، موضحًا أنه كان صغيرًا حين التقى الرئيس لأول مرة بعد أن شاهده على التلفاز وأخبره والده أنه رئيس الجمهورية.

وأكد أنه طلب من والده لقاء الرئيس، مشيرًا إلى أن الأطباء المعالجين أوصوا والده بتنفيذ أي مطالب له، فبادر والده بإرسال فاكسات إلى رئاسة الجمهورية لإبلاغهم برغبة طفله في اللقاء.

وأضاف: "لقد قابلته بالفعل وأهديته نسخة من القرآن الكريم، وكان ذلك اليوم هو الأسعد في حياتي".

