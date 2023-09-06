5 قتلى و3 مفقودين في فيضانات بشمال غرب تركيا

ذكرت محطة "تي.آر.تي خبر" التركية الرسمية الأربعاء، أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن تسببت أمطار غزيرة في سيول وفيضانات في شمال غرب تركيا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 3 قتلوا وفقد 3 في كيركلاريلي قرب الحدود مع بلغاريا واليونان بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازل في المنطقة في وقت متأخر، مساء الثلاثاء.

وقالت السلطات، إن اثنين قُتلا وأصيب 31 في حيين بإسطنبول أكبر مدن البلاد.

وأظهرت لقطات تدفقات ضخمة من المياه تسببت في طفو سيارات بمياه الفيضانات في مناطق بشمال إسطنبول.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل وتعهد بدعم مالي للأسر في المناطق المتضررة.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان، إن كمية المطر التي سقطت على المدينة في أقل من ست ساعات توازي ما قد تشهده عادة في شهر في سبتمبر/ أيلول.