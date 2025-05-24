علقوا 24 ساعة.. لماذا رفض عمال منجم الهرب بعد محاصرتهم تحت الأرض؟

نجح عناصر إنقاذ، الجمعة، من إخراج 260 فرداً من عمال المناجم كانوا عالقين لأكثر من 24 ساعة تحت الأرض في جنوب أفريقيا، وفق ما أفادت شركة التعدين المشغلة للمنجم.

وقالت شركة "سيباني ستيلووتر" إن العمال حوصروا تحت الأرض، الخميس، في منجم "كلوف" لاستخراج الذهب على بعد 60 كيلومتراً غرب جوهانسبرغ بعد أن عطّل حادثٌ عربةَ تستخدم للنزول إلى المنجم.

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وأضافت الشركة، في بيان، أن المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ نجحت في إخراج 79 شخصاً بحلول الساعة 13:30 (11:30 ت غ) بينما تم إنقاذ الباقين بعد 6 ساعات.

وأكدت الشركة أنه "لم يكن هناك في أي وقت أي خطر لتعرض العمال لإصابات أثناء الحادث"، مشيرة إلى اتخاذ قرار بعدم استخدام العمال طرق هروب في حالات الطوارئ؛ لأنها كانت ستتطلب منهم السير لمسافات أطول.

ويعدّ منجم "كلوف" للذهب أحد أعمق المناجم التي تديرها الشركة المدرجة في بورصة جوهانسبرغ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية أقارب عمال المناجم خلال متابعتهم بقلق عمليات الإنقاذ خارج الموقع، حيث أعرب معظمهم عن صدمتهم إزاء الحادث.

وقال "الاتحاد الوطني لعمال المناجم" إن الحادث وقع قرابة الساعة العاشرة صباحا (08:00 ت غ)، الخميس، وأن العمال ظلوا "تحت الأرض لمدة 20 ساعة تقريبا".

ويوظف قطاع التعدين مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب أفريقيا، وهي أكبر مصدر للبلاتين ومصدر رئيسي للذهب والماس والفحم وغيرها من المواد الخام.

ويقضي العشرات من عمال المناجم كل عام، على الرغم من أن الأعداد آخذة في الانخفاض مع تشديد معايير السلامة على مدى العقدين الماضيين.

وبحسب مجموعة "مجلس المعادن في جنوب أفريقيا"، لقي 42 عامل مناجم مصرعهم في عام 2024، مقارنة بـ55 في العام السابق.