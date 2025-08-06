اليمن.. مصرع "قاتل عمه" و3 من أسرته على يد قوات الأمن

كشفت مصادر محلية يمنية عن مصير متهم بقتل أربعة من أفراد أسرته، في مديرية "حبيش" بمحافظة إب، وهي الواقعة التي أثارت صدمة قبل يومين.

وقالت المصادر إن المتهم "عيسى طه حاميم"، قُتل أمس الثلاثاء خلال اشتباك مسلح مع عناصر أمنية، عقب محاصرته في منطقة جبلية بقرية "ذي ضاور" بمديرية حبيش، بالمحافظة.



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وأقدم "حاميم" على قتل عمه وعمته، وأخت زوجته وابنتها، وذلك في قرية "الشتورة"، حيث فتح الجاني النار على عدد من أقاربه بسبب خلافات عائلية؛ ما أدى إلى سقوط أقاربه الأربعة قتلى، وجرح زوجته إصابة بليغة.

ووفقًا للمصادر، بدأت عملية ملاحقة الجاني من عصر أمس الاثنين، حيث حاصرته قوات أمنية، وحين حاول الفرار باتجاه المناطق الجبلية أطلق النار على أفراد الأمن، الذين ردوا على مصادر النيران؛ ما أدى إلى مقتله على الفور.