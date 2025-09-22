القضاء الأمريكي ينظر في دعوى لتفكيك نظام الإعلانات بـ"غوغل"

تبدأ محاكم أمريكية، اليوم الاثنين، جلسات استماع لبحث دعوى ضد شركة غوغل تستهدف نظامها الإعلاني، في خطوة طالبت بها الحكومة الأمريكية لمواجهة ممارسات الشركة التي تعتبر مخالفة للمنافسة.

وتعد هذه الدعوى الثانية على مستوى القضاء الفيدرالي هذا العام ضد غوغل، بعد إدانات سابقة تتعلق بإساءة استغلال هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني.

وتتركز قضية الاثنين على منصة غوغل الإعلانية، التي يستخدمها مصممو المواقع لبيع المساحات الإعلانية والمعلنون لشرائها. وسبق للقاضية ليوني برينكيما أن حكمت لصالح وزارة العدل، مؤكدة أن الشركة هيمنت بشكل غير قانوني على تقنيات الإعلان الرقمي.

ومن غير الواضح بعد نوع العقوبات أو إجراءات مكافحة الاحتكار التي قد تفرض على الشركة التابعة لمجموعة "ألفابيت"، على أن يتم البت في التفاصيل خلال جلسات الاستماع.

وتطالب الحكومة الأمريكية بتجريد غوغل من منصتها لتبادل الإعلانات ومنعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، فيما من المتوقع أن تجادل الشركة بأن هذا الإجراء مبالغ فيه، ويصعب تنفيذه من الناحية الفنية، كما قد يضر بالسوق بشكل عام، لا سيما الشركات الصغيرة.