مصر.. مصرع شخص وإصابة 4 في انهيار عقار سكني (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، جراء انهيار جزئي لعقار سكني قديم مكوّن من ثلاثة طوابق في منطقة الساحل بشبرا بمحافظة القاهرة، في حادث أثار الذعر بين سكان المنطقة.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار يقع بزقاق الصباغ في منطقة الساحل، مما أدى إلى تأثر عقار مجاور.

على الفور، دفعت أجهزة الأمن بقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف والإنقاذ البري، إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني حول العقار المنهار لتأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن العقار المنهار مبنيٌّ بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، ويقع في شارع ضيق، مما صعّب دخول المعدات الثقيلة. رغم ذلك، استخدمت فرق الإنقاذ أدوات يدوية وكلاب مدربة لرفع الأنقاض.

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وأسفرت جهود الإنقاذ عن انتشال جثمان أحد العمال من تحت الركام، فيما نُقل أربعة مصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم وضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية، حيث أخلت العقارات المجاورة، وشكّلت لجنة هندسية لفحص المباني المتأثرة بالانهيار وتقييم مدى سلامتها.

كما تم قطع التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة المحيطة كإجراء وقائي إضافي لمنع حدوث أي كوارث جديدة.

وكشفت التحريات الأولية أن العقار المنهار كان متهالكًا وصادر بشأنه قرار إزالة جزئي من الجهات المحلية، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمالها، وتجري السلطات تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.