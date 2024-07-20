كشف الفنان المصري صبري عبدالمنعم تطورات وضعه الصحي بعد تعرضه إلى أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "كنت أصور فيلمًا، وبعد عودتي إلى منزلي من موقع التصوير شعرت بألم شديد، وأسرتي نقلتني للمستشفى أمس، لكني خرجت اليوم الحمد لله".

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وأشار الفنان المصري أنه عادة ما يتعرض لمثل هذه الوعكات عند بذل أي مجهود؛ بسبب أنه يعيش برئة واحدة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المنتج محمد حمزة، إن الفنان صبري عبدالمنعم نُقل للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

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وأضاف في بيان، أنه كان على تواصل مع الفنان صبري خلال الفترة الماضية، لاستئناف تصوير يوم جديد من فيلم "المدرسة"، الذي يشارك به.

وبين حمزة أنه "فوجئ اليوم خلال اتصاله به لانتظاره داخل بلاتو التصوير بالرد من أحد المقربين له، بأنه تعرض لأزمة صحية حادة نقل بسببها لأحد المستشفيات".