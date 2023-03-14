لماذا تحب القردة الدوران المتواصل؟

عادةً ما تمارس القردة جولات دوران يمكن أن تتضمن استعانتها بجذوع الأشجار، فيما كشفت دراسة جديدة أسباب هذه الممارسة.

وقالت الدراسة إن القردة تدور في حركات دائرية متواصلة، حتى تُصاب بالدوخة وتحقق "النشوة الروحية"، بطريقة مشابهة للعبة الأطفال الشعبية "دوامة الخيل".

وبحسب مجلة "برايميتز"، أجريت هذه الدراسة بواسطة فريق بحثي من جامعتي "برمنغهام" و"وارويك" في المملكة المتحدة، من خلال تحليل مقاطع فيديو لدوران أنواع مختلفة من القردة تتضمن الغوريلا وإنسان الغاب والشمبانزي.

وأظهرت لقطات الفيديو أن هذه القردة أدت قرابة 5.5 حركة دائرية، بمتوسط حركة واحدة في الثانية، وكررت ذلك لثلاث مرات، حتى فقدت توازنها وسقطت على الأرض.