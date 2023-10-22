دراسة: قلة النوم تزيد أعراض الاكتئاب لدى كبار السن

كشفت دراسة جديدة أجريت في بريطانيا، عن وجود ارتباط كبير بين مدة النوم القصيرة واحتمال الإصابة بالاكتئاب، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة إن البحث الذي خضع له 7146 فردًا تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق على مدى مدى متوسط يبلغ 8 سنوات، أظهر أن كبار السن الذين ينامون 5 ساعات يوميًا أو أقل، كانوا أكثر عرضة بمقدار 2.5 مرة لظهور علامات الاكتئاب مقارنة بأولئك الذين حافظوا على جدول نوم ليلي مدته 7 ساعات.

وكذلك كان الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي للنوم القصير، أكثر عرضة بنسبة 14% للإصابة بأعراض الاكتئاب في وقت لاحق من الحياة، ومع ذلك، يشير البحث إلى أن النوم المفرط الذي يتجاوز9 ساعات، كان مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب بمقدار 1.5 مرة، مما يشير إلى أن كلا الحدين لمدة النوم يمكن أن يسببا مشكلة.

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين النوم والاكتئاب، حيث كان الأفراد الذين يعانون من أعراض الاكتئاب أكثر عرضة بنسبة 33% تقريبًا لفترات نوم قصيرة، ومع ذلك، فقد أثبت البحث وجود علاقة بين مدة النوم والاكتئاب، ولم يؤكد العلاقة السببية.