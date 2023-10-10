ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. تحدٍ لقدرة الإنسان على البقاء

في عالم يكافح تأثيرات التغير المناخي المتواصلة، تسلط دراسة جديدة الضوء على ارتفاع احتمالية أن تشهد مناطق عديدة من الأرض فترات مطولة من الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، ما يشكل تحديات كبيرة لبقاء الإنسان على قيد الحياة، حتى بالنسبة لأولئك الشباب والأصحاء.

وتحدد الدراسة، التي نشرتها مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم وفقًا لـ"واشنطن بوست"، النقاط الساخنة المحتملة لهذه الظروف المناخية، حيث أكدت أنه وبحلول منتصف القرن، يمكن أن تشهد مدينة "لاهور" في باكستان ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الحرارة والرطوبة التي تهدد البقاء على قيد الحياة، وهي مدة يمكن أن تمتد إلى أشهر في ظل سيناريوهات تغير المناخ الأكثر إثارة للقلق. وبالمثل، قد تعاني مدينة "الحديدة" الساحلية في اليمن من ظروف مناخية قاهرة لمدة شهر أو حتى عام كامل، إذا استمر الاحتباس الحراري بلا هوادة.

وشملت الدراسة مناطق مثل دلهي وهانوي والدمام السعودية ودبي وبندر عباس في إيران، مبينة أن تلك المناطق ستواجه درجات حرارة مرتفعة بشكل متفاوت، اعتمادًا على سيناريوهات الاحتباس الحراري المستقبلية.

المناطق الأكثر تضررًا

كما أبرزت الدراسة التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على البلدان التي أسهمت بأقل قدر في إنشائه، موضحة أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، من المتوقع أن تشهد أسوأ وأطول موجة حرارة، ما يضع هذه المناطق في طليعة التحديات المرتبطة بالمناخ.

وتوسعت الدراسة لتتوقع عدد المرات التي يمكن فيها تجاوز حد الحرارة الحرج في سيناريوهات مناخية مستقبلية مختلفة، مشيرة إلى أنه واعتمادًا على مدى ظاهرة الاحتباس الحراري، يمكن أن تشهد أجزاء من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا مئات إلى آلاف الساعات سنويًّا من الحرارة غير المسبوقة.

وتخلص الدراسة الى تأكيد الدور الحاسم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في إنقاذ الأرواح، حيث تكشف البيانات أن الجهود المتضافرة للتخفيف من تغير المناخ يمكن أن يجنب بعض العواقب الأكثر كارثية.