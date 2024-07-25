كشفت الفنانة المصرية يسرا بعض الأسرار عن طفولتها وصباها، مشيرة إلى أنها عانت القسوة من والدها، الذي أجبرها على العيش معه لمدة 7 سنوات.

ولفتت يسرا في لقاء حديث أنها ولدت لعائلة ميسورة، موضحة "كنا أغنياء ولكن مالحقتش أشوف الثراء اللي هما شافوه؛ لأن عائلتي تم تأميمها وأنا طفلة، وفاكرة أن البيت كله كان سيدات، فكان لازم يشتغلوا".

واستكملت الفنانة المصرية "بابا طلق ماما من قبل ما اتولد، وأنا فاكرة إني أول مرة شفته كان عمري 5 سنوات، فأنا عشت وسط والدتي وجدتي، وعشت معه من سن 14 إلى 21 سنة، وعشت معه غصبًا عني، ومكنتش عايزة أعيش معاه، وطفولتي كانت حلوة أوي، لكن من أول سن 14 مكنتش لطيفة".

أزمات الفن

وتحدثت يسرا عن بدايتها الفنية ومعاناتها، ووقوعها في مشاكل وأزمات مع بعض المنتجين والفنانين، موضحة "الحياة ما كنتش سهلة، كان بيبقى في صراعات غير عادية، وأنا مكنتش قدهم، ومش قد الخبطة لأني كنت ضعيفة".

وأضافت "عملت 25 فيلمًا في 4 سنوات ما نزلوش السينما، كان اسمي النجمة المعلبة، وكلهم سقطوا 90% منهم منجحوش، أنا بقى سألت قولت يمكن العيب فيا درست وبقيت أشوف النقاد كتبوا إيه عني، وأشوف هما بيقولوا إيه عن الفيلم وإيه اللي ناقص وإيه اللي مش ناقص وكل ده علمني".

واستكملت "هما قالوا إن البنت دي كويسه يبقى الغلط مش عندي، وسألت نفسي الغلط في توقيت نزول الفيلم ولا اختيار المواضيع ولا أنا متوظفه غلط، وابتديت أتعلم وأدرس ده عشان أبعد عنه تمامًا، لأنك لما بتشتغل مع مخرج كبير بيخليك كبير لأنه يحبك، ولو حبك المخرج اشتغل معاه عمياني".