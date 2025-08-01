فيضانات مفاجئة تشل طريقًا سريعًا في نيويورك (فيديو)

تسببت أمطار غزيرة، يوم الخميس 31 يوليو، في فيضانات مفاجئة اجتاحت أجزاء من مدينة نيويورك، وأدت إلى غمر طريق "كليرفيو" السريع في كوينز، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لسحب سائقين عالقين داخل مركباتهم.

وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة أنها تلقت بلاغًا عند الساعة 2:45 بعد الظهر يفيد بوجود ركاب عالقين في 3 سيارات غمرتها المياه، قرب تقاطع الطريق مع شارع نورثرن بوليفارد.

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها قناة ABC7 سائقين يجلسون فوق سياراتهم وسط مياه بلغ ارتفاعها نحو 10 أقدام، بانتظار وصول فرق الطوارئ.

وقال أحد الشهود للقناة إن المياه غمرت المنطقة بسرعة بعد هطول ما يقارب 7.5 سم من الأمطار خلال ساعة واحدة، ما أدى إلى شلّ الحركة تمامًا في المنطقة.

ورغم صعوبة الموقف، أكدت إدارة الإطفاء أنه تم إنقاذ جميع الركاب بأمان، بينهم اثنان كانا عالقين في مياه وصلت إلى مستوى الخصر، دون تسجيل أي إصابات. واستمر تواجد فرق الطوارئ في الموقع حتى مساء اليوم نفسه، فيما أعيد فتح الطريق لاحقًا.

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وفي ظل الأحوال الجوية القاسية، أعلن عمدة المدينة، إريك آدامز، حالة طوارئ محلية، تبعته الحاكمة كاثي هوشول بإعلان مماثل، شمل عددًا من المقاطعات في المدينة وخارجها، منها برونكس وكوينز وستاتن آيلاند، بالإضافة إلى مقاطعات في لونغ آيلاند ومنطقة وادي هدسون.

ودعت هوشول سكان الولاية إلى الحذر، وتجنب التنقل غير الضروري، محذّرة من استمرار خطر الفيضانات حتى ظهر الجمعة، مع توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار قد تصل إلى 5 بوصات في بعض المناطق.

كما أشارت إلى احتمال تعطل حركة النقل، خاصة في فترات الذروة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع الوضع لحظة بلحظة لضمان سلامة السكان.