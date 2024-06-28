من "باب الحارة" إلى "رأفت الهجان".. حفل مخصص لأغاني المسلسلات في الكويت

تعرِض فرقة فنية على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، مساء اليوم الجمعة، حفلاً فنيًّا غير مألوفٍ من خلال تقديم مجموعة من أغاني المسلسلات العربية التي حققت شهرة خلال عرضها في سنوات مختلفة.

وقالت الشركة المنظمة للحفل، إن الأغاني سيؤديها الكورال والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكويتي خالد نوري، ويتضمن شارات (تترات) المقدمة والنهاية لأشهر المسلسلات الكويتية والعربية، التراجيدية والكوميدية.