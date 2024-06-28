من "باب الحارة" إلى "رأفت الهجان".. حفل مخصص لأغاني المسلسلات في الكويت
تعرِض فرقة فنية على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، مساء اليوم الجمعة، حفلاً فنيًّا غير مألوفٍ من خلال تقديم مجموعة من أغاني المسلسلات العربية التي حققت شهرة خلال عرضها في سنوات مختلفة.
وقالت الشركة المنظمة للحفل، إن الأغاني سيؤديها الكورال والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكويتي خالد نوري، ويتضمن شارات (تترات) المقدمة والنهاية لأشهر المسلسلات الكويتية والعربية، التراجيدية والكوميدية.
وأوضحت أن الموسيقي النوري، تولى توزيع الأغاني والمقطوعات الموسيقية لتلائم طبيعة الأداء على خشبة المسرح المختلف عن التسجيل داخل استوديوهات التلفزيون.
كما سيصاحب الغناء الحيّ عرض بصري مستوحى من تلك الأعمال التلفزيونية، والتي تتضمن المسلسل السوري "باب الحارة"، والمصري "رأفت الهجان"، والسعودي "العاصوف"، بجانب مسلسلات كويتية قديمة وشهيرة.
وشهد الإعلان عن الحفل إعجاباً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب من قبل البعض بتنظيم أكثر من حفل في أيام أخرى ليتسنى لهم الحضور.
وهذه هي ثاني تجربة لحفل أغاني المسلسلات، بعد حفل مماثل العام الماضي يقول المنظمون له إنه حقق نجاحاً وإقبالاً لافتاً دفعهم لتكرار التجربة بعد إضافة أغاني مسلسلات أخرى.