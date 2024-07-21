"كيف يأتي الأطفال؟" سؤال قد لا يكون العديد من الآباء مستعدين للإجابة عنه بشكل واضح لصغارهم، خصوصا عندما يأتي في وقت غير متوقع.

وقد يكون الدافع وراء طرح هذا السؤال هو أن الأم حامل، أو أن بعض معارف العائلة ينتظر طفلا، ما يجعل صغيرك فضوليًا.

ويقول خبراء لموقع Parents إنه في حال فوجئت بسؤال طفلك، فلا تتردد في أخذ بضع لحظات للتفكير قبل الإجابة.

وهنا بعض النصائح البسيطة حول كيفية شرح الحمل والولادة للطفل بطريقة مناسبة لعمره:

حدد ما يعرفه طفلك

ابدأ المحادثة بتحديد ما يعرفه طفلك بالفعل (أو يعتقد أنه يعرفه) عن المكان الذي يأتي منه الأطفال. اطرح بعض الأسئلة لقياس مستوى فهمه وما يعتقده عن الحمل.

ستمنحك الدردشة غير الرسمية فكرة عن الكلمات التي يجب عليك استخدامها، وكيفية توظيف فهم طفلك الحالي لملء الفراغات بشكل مناسب.

ويمكنك أن تشرح لطفلك أن الطفل ينمو من الحيوان المنوي والبويضة على غرار نمو الفاكهة من البذرة.

وفي هذا العمر، قد يكون من المفيد والممتع أن تشرح له كيف يقوم الطفل في بطنك بالأشياء كلها التي يقوم بها الأطفال بمجرد ولادتهم، مثل الأكل والنوم وحتى مص إبهامهم. وقد يحتاج الأطفال الأصغر سنًا إلى الاطمئنان إلى أن الطفل آمن ومريح في الرحم.

ومع الأطفال في سن المدرسة، يمكنك القيام بالشيء نفسه. اسألهم عما يعرفونه بالفعل عن أصول الأطفال، ثم اتبع إرشاداتهم. هذا هو السن المناسب لتقديم لغة تشريحية دقيقة، مثل الرحم بدلا من البطن.

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استخدم إجابات قصيرة ومباشرة

إن مفتاح الإجابة عن أي سؤال من هذا النوع هو الاستماع بعناية وتحديد ما يسأله طفلك بالضبط. فمن الشائع أن تتسرع في الإجابة، وتتخذ القرار الخاطئ. وعندما يتعلق الأمر بكيفية شرح الحمل والولادة للطفل، يجب الالتزام بالموضوع وبيان الحقائق بطريقة واضحة وموجزة.

من المحتمل أن يرغب الأطفال الأصغر سنًا في معرفة الحقائق فقط، بينما قد تكون لدى المراهقين أسئلة أكثر تعقيدًا حول الجنس والعلاقات والحمل والولادة.

ومع تقدم الأطفال في العمر، يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل لدعم فهم أعمق لهذه الموضوعات.

اختر الكلمات بعناية

ينمو فهم الأطفال عبر مختلف الأعمار ومراحل النمو. وعند التحدث، استخدم دائمًا المفردات التي تتعلق بالكلمات والمفاهيم التي يستخدمها طفلك ويفهمها بالفعل.

وفي حين أن طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات وآخر يبلغ من العمر 6 سنوات، قد يطرحان السؤال نفسه حول كيفية تكوين الأطفال، فقد يكون السياق مختلفًا. قد يرغب الطفل البالغ من العمر 3 سنوات ببساطة في معرفة كيفية خروج الطفل من معدتك، بينما قد يسأل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات عن كيفية تكوين الطفل بالفعل.

وعند نقل المعلومات حول مكان ولادة الأطفال، يجب أن تضع دائمًا عمر طفلك ومستوى نضجه في الاعتبار. فاستخدام الكلمات أو العبارات الخاطئة قد يخيف الأطفال أحيانًا؛ فإذا سُئلت، على سبيل المثال، كيف خرج الطفل، وشرحت عملية الولادة القيصرية باستخدام كلمات مثل "قطع"، فمن المحتمل أن ينزعج طفلك.

وينطبق الأمر نفسه على القرار بشأن استخدام مصطلحات محددة أو مصطلحات عامة. على سبيل المثال، يسمح وصف الرحم للطفل بفهم أنه منفصل عن المعدة أو البطن.

شارك القصص

إذا كنت بحاجة إلى بعض الدعم الإضافي، فابحث عن كتاب تعليمي جنسي يصف الحمل والولادة بطريقة مناسبة لعمر الطفل. إن مشاركة القصص يمكن أن تساعد طفلك على الفهم. تفتح الكتب الباب أمام محادثة بناءة مع الإجابة عن أسئلة طفلك بفاعلية ودقة في الوقت نفسه.