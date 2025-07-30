"باي باي لندن" تعود بعد 44 عامًا.. فهل تكرّر نجاحها الأسطوري؟

يسود الترقب، العرض الأول لمسرحية "باي باي لندن" في نسختها المعاصرة بعد أن حققت النسخة القديمة نجاحًا منقطع النظير قبل 44 عامًا؛ ما وضع فريق العمل الجديد أمام تحدٍّ كبير.

وعرض فريق المسرحية، جانبًا من البروفات النهائية أمام جمهور وصحفيين بدعوات خاصة، تمهيدًا للعرض الرسمي، يوم السبت المقبل، على مسرح جمعية "شرق" في مدينة الكويت العاصمة.

وقال صُناع المسرحية الجديدة، إنهم غير قادرين على تحديد عدد العروض ومدى استمراريتها لحين معرفة ردود فعل الجمهور على العرض الأول يوم الـ2 من آب المقبل ومدى تقبلهم للتجربة الجديدة والإقبال عليها.

وكشف بشار عبد الرضا، نجل الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، والذي يشرف على النسخة المعاصرة لمسرحية والده الراحل، أن فكرة تقديم العمل المسرحي بحلة جديدة جاءته من ابنيه، زيد وحسين.

ووصف بشار، تقديم "باي باي لندن" بنسخة جديدة، بأنها "خطوة جريئة"، مشيرًا لكون الفريق الحالي اجتهد في تجسيد شخصيات المسرحية القديمة ذاتها، مع إضافة نكهتهم الخاصة على كل شخصية، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" المحلية.

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وفي السياق ذاته، قال مخرج المسرحية، محمد جمال الشطي، إن العمل الجديد لن يحمل معه تغييرًا عن العمل القديم، حيث ستكون المسرحية بأغانيها وإكسسواراتها السابقة؛ أما التغيير سيكون في روح الممثلين، على حد وصفه.

وأضاف الشطي أن "باي باي لندن القديمة، قُدمت في زمن وإيقاع معين، واليوم جددنا هذا الإيقاع وبات أسرع لتصبح بأقل وقت زمني دون نقصان منها، كذلك حاولنا إدخال أمور معاصرة في (الإفيهات) مع المساس بواقعنا الحاضر، خصوصًا أن النصوص القديمة تواكب العصر الحالي".

ودعا الشطي معارضي الخطوة، لعدم الحكم بشكل مسبق على المسرحية الجديدة قبل مشاهدتها، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ويجسد الفنان علي محسن، شخصية "شارد بن جمعة" التي جسدها الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، فيما يجسد الفنان عبدالمحسن العمر، دور "نهّاش فتى الجبل"، والذي جسده الراحل غانم الصالح.

كما تجسد الفنانة غدير السبتي، شخصيتي "جانيت" و"فرانشيسكا"، وسيجسد الفنان جاسم البلوشي، شخصيتي الفنان داود حسين، وهي "العربي الصدّيقي" و"فرانكو"، بينما يجسد الفنان إبراهيم الشيخلي، شخصية "مستر آدم"، والتي قدمها الفنان محمد جابر العيدروسي.

وتجسد الفنانة رابعة اليوسف شخصية "سبيكة" التي قدمتها الراحلة مريم الغضبان، بينما تجسد الفنانة سلمى شريف، شخصية "سميرة" التي جسدتها الراحلة انتصار الشراح.

ويقول صناع المسرحية الجديدة، إنهم يدركون المخاطرة العالية في تجربتهم المقبلة، لكنهم يريدون أن يُشاهد الجيل الحالي من الكويتيين، أجواء مسرحية "باي باي لندن".

وعرضت النسخة الأولى من "باي باي لندن" عام 1981، وهي مسرحية كويتية كوميدية اجتماعية من بطولة: عبد الحسين عبد الرضا، غانم الصالح، هيفاء عادل، مريم الغضبان، محمد جابر، داود حسين، وانتصار الشراح.

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وتتكلم المسرحية عن رجل كبير في السن متزوج، يسافر إلى لندن، فيستقبله ابن أخيه الذي يدرس هناك، ويبذل جهده لينقذه من التعرض للنصب والاحتيال في العاصمة البريطانية.

وفارق غالبية فريق المسرحية القديمة، الحياة في سنوات مختلفة، لكنها ظلت علامة فارقة في تاريخ المسرح الكويتي العريق والنشط حتى الآن، حيث تمتد عروض بعض المسرحيات الجديدة لأسابيع وأشهر وسط إقبال جماهيري كبير.