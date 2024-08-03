وجه معتز عزايزة، الذي أصبح أحد أبرز الإعلاميين الذين وثّقوا حرب غزة، رسالة إلى الذين انتقدوه بسبب مغادرته قطاع غزة، مشدداً على أن رسالته لم تنتهِ بخروجه، وأنه ما زال يعرض ما يحدث في غزة للعالم.

وقال عزايزة خلال لقاء تلفزيوني أجراه على هامش حضور مؤتمر إنساني أن الانتقادات التي توجه له، لم تنشأ بسبب خروجه من فلسطين، لكنه كان يتعرض لهذه الانتقادات وهو داخل الحرب، مشيراً إلى أنه خرج من فلسطين عندما وجد نفسه "عالة على الفلسطينيين"، بحسب وصفه.

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وأضاف الصحفي الفلسطيني: "قررت الرحيل عندما وجدت نفسي أغطي الأحداث وأنا جائع، وأنا مريض، وأنا لا أجد الوقود لسيارتي، وأعتبر نفسي محظوظاً لأنني استطعت الخروج من فلسطين حياً، ونجوت من القتل، لأنه للأسف العالم لا يشعر بنا، أكثر من 165 صحفياً قتلوا أمام عيني وهم يقومون بتغطية الأحداث، والعالم لم يحرك ساكناً، لذا فإن موتي لن يفيد القضية، بل حياتي قد تكون أفضل من أجل فضح جرائم الاحتلال". حسب قوله.

وأشار معتز عزايزة أنه أوصل الرسالة للجميع، للعدو قبل الصديق، لافتاً إلى أنه خاطب الجميع، ونشر قضية وطنه أمام العالم، مبيناً أن ذلك لن يؤتي بثماره في الوقت الحالي مع الأسف، لكنه سينشر القضية للأجيال القادمة، مضيفاً: "اليوم الطفل الغربي يقول الحرية لفلسطين، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لي".

يذكر أن عزايزة، الذي فقد العديد من أفراد عائلته في هذه الحرب قام بتوثيق القصف والمعارك في القطاع من خلال نشر مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.