مصر.. شجار وإصابات بين مطرب ومؤدي مهرجانات شهيرين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو شجار بين المغني المصري محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات "مسلم"، وكشف الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مصر تحديدا، عن إصابة "مسلم" في رأسه بينما حاول أصدقاؤه تفريقهم عن بعض.

وتداول نشطاء مصريون الفيديو بشكل كبير عقب تصدر اسمي المطربين محركات البحث.

وفي أثناء المشاجرة قال مسلم "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بتقل مني قُدام خطيبتي؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليا كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".