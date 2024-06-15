مصر.. شجار وإصابات بين مطرب ومؤدي مهرجانات شهيرين (فيديو)
أظهر مقطع فيديو شجار بين المغني المصري محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات "مسلم"، وكشف الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مصر تحديدا، عن إصابة "مسلم" في رأسه بينما حاول أصدقاؤه تفريقهم عن بعض.
وتداول نشطاء مصريون الفيديو بشكل كبير عقب تصدر اسمي المطربين محركات البحث.
وفي أثناء المشاجرة قال مسلم "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بتقل مني قُدام خطيبتي؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليا كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".
وفي وقت سابق تحدث العسيلي بأحد البرامج عن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، وقال "أنا معرفش مين عصام صاصا، وفوجئت أن أغانيه حققت ملايين الاستماعات عبر المنصات الغنائية العالمية"، ليهاجَم العسيلي بعدها من قبل جمهور مطربي المهرجانات الذين اعتبروه عدواً لهذا النوع من الفن.
من جهة أخرى كشف مصدر لـ"العربية.نت" أن هذا الشجار، عبارة عن "اشتباك مزيف من أجل الدعاية ولفت الانتباه"، مضيفا أن الفنان محمود العسيلي يشارك في "دويتو" غنائي مع "مسلم"، سوف يعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة، وقد اقترح عليهما المنتج حمدي بدر عمل مقطع فيديو قصير من أجل الدعاية للكليب الجديد، ويكون عبارة عن اشتباك بين النجمين.