مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)
لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون في انفجار منزل بمنطقة بلوم إحدى ضواحي بيتسبرغ، في ولاية بنسلفانيا، شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت السلطات المحلية، إن الانفجار أدى إلى تدمير 3 مبان، وألحق أضرارًا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر، في الوقت الذي لا يزال فيه أحد الأشخاص في عداد المفقودين.
وأفادت المتحدثة باسم مقاطعة أليغني آمي داونز، بأن المستجيبين لحالات الطوارئ، أفادوا بأن أشخاصًا حوصروا تحت الأنقاض بعد انفجار أحد المنازل على ما يبدو؛ ما أدى إلى إشعال النيران في منزلين آخرين.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أنه خلال العمل على إخماد الحريق، تم تقييم حالة أكثر من 20 من رجال الإطفاء الصحية، على أنهم أصيبوا بالإنهاك الحراري.
وقال أحد السكان، الذين تضررت منازلهم، إن الأمر كان أشبه بانفجار قنبلة، مشيرًا إلى أن المشهد بدا وكأنه ساحة حرب.