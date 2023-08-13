مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون في انفجار منزل بمنطقة بلوم إحدى ضواحي بيتسبرغ، في ولاية بنسلفانيا، شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السلطات المحلية، إن الانفجار أدى إلى تدمير 3 مبان، وألحق أضرارًا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر، في الوقت الذي لا يزال فيه أحد الأشخاص في عداد المفقودين.