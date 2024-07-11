بعد إثارة الجدل.. نجمة الـ"كي-بوب" جيني تعتذر عن التدخين (فيديو)

وجدت نجمة "الكي بوب" جيني من فرقة "بلاكبينك" نفسها في قلب جدل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي تدخن سيجارة إلكترونية في مكان مغلق في كابري الإيطالية؛ الأمر الذي اضطرها لحذف الفيديو من قناتها وتقديم اعتذار رسمي.

وشاركت شركة أعمال جيني اعتذارها عبر بيان نشرته في إكس، جاء فيه:"تعترف جيني وتأسف بشدة لتدخين السجائر الإلكترونية في الداخل، والتسبب في إزعاج الموظفين".

وأضاف "لقد اعتذرت شخصيًا للموظفين الموجودين في الموقع. ونعتذر لمعجبيها الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب هذا الحادث، ونأمل أن لا يتكرر ذلك في المستقبل".

وأثار فيديو "جيني" الذي تم تبادله على نطاق واسع البلبلة، خصوصا أن التدخين في الأماكن الداخلية محظور في إيطاليا منذ عام 2005، وتم توسيع الحظر عام 2014 ليشمل السجائر الإلكترونية.

وكانت جيني قد ظهرت في الفيديو، وهي تستعد لحضور حفل "جاكيموس"، حيث بدت جالسة في غرفة المكياج، وهي تدخن من السيجارة الإلكترونية.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تشوسون"، قال موظف يعمل في المكان: "لم تكن جيني في منطقة محظورة للتدخين. وسألت عما إذا كان بإمكانها التدخين، وفتحت النافذة المجاورة لها ودخنت".

وأوضح الموظف: "اعتذرت جيني من الموظفين عن تدخينها داخل الغرفة حتى بعد انتهاء العرض".

ورغم التوضيحات، يبقى التدخين في الأماكن العامة المغلقة مخالفاً للقانون في إيطاليا؛ ما قد يعرض جيني لعواقب قانونية محتملة.