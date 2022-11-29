"سنتر كلاس" و"ساونا".. تعرف على تقاليد الاحتفال بـ"الكريسماس" حول العالم

فضلا عن تزيين الأشجار وإعداد الأطباق التقليدية، تمتلك معظم الدول حول العالم تقاليد فريدة وخاصة للاحتفال بالكريسماس.

وفي هذا الصدد، رصد موقع "ذا ترافيل" بعض الطرق الخاصة التي تحتفل بها الدول بالكريسماس في جميع أنحاء العالم، ومنها:

هولندا

تشتهر هولندا بـ"سنتر كلاس"، وهي شخصية أسطورية مستوحاة من القديس نيكولاس وتعد أشهر رموز عيد الميلاد في البلاد، يرتدي "سنتر كلاس" ملابس بيضاء وحمراء مثل سانتا كلوز ويقدم هدايا للأطفال في عشية يوم 6 ديسمبر.

ويضع الأطفال في جميع أنحاء البلاد أحذيتهم بالقرب من المدفأة أو بالقرب من الباب لتلقي الهدايا، مثل: الألعاب، وحروف الشوكولاتة، والكوكيز.