"سنتر كلاس" و"ساونا".. تعرف على تقاليد الاحتفال بـ"الكريسماس" حول العالم
فضلا عن تزيين الأشجار وإعداد الأطباق التقليدية، تمتلك معظم الدول حول العالم تقاليد فريدة وخاصة للاحتفال بالكريسماس.
وفي هذا الصدد، رصد موقع "ذا ترافيل" بعض الطرق الخاصة التي تحتفل بها الدول بالكريسماس في جميع أنحاء العالم، ومنها:
هولندا
تشتهر هولندا بـ"سنتر كلاس"، وهي شخصية أسطورية مستوحاة من القديس نيكولاس وتعد أشهر رموز عيد الميلاد في البلاد، يرتدي "سنتر كلاس" ملابس بيضاء وحمراء مثل سانتا كلوز ويقدم هدايا للأطفال في عشية يوم 6 ديسمبر.
ويضع الأطفال في جميع أنحاء البلاد أحذيتهم بالقرب من المدفأة أو بالقرب من الباب لتلقي الهدايا، مثل: الألعاب، وحروف الشوكولاتة، والكوكيز.
النرويج
تبدأ الاحتفالات في وقت مبكر من النرويج وتحديدًا في الـ3 من ديسمبر/ كانون الأول، وخلال تلك الفترة، غالبًا ما تكون الحانات والمطاعم مزدحمة بالأشخاص الذين يحتفلون بها وتسمى تلك الفترة بـ Julebord ، والتي تعني حرفيا "مأدبة إسكندنافية" والتي تتم خلال موسم عيد الميلاد.
وبعد ذلك، تحتفل العائلات بعيد الميلاد في الـ23 من ديسمبر، وهم يجتمعون لتزيين أشجار الكريسماس وتناول الأطباق التقليدية، مثل: الأرز الساخن، كما تخلق بعض العائلات تقاليدها الخاصة لهذا اليوم، ففي المناطق الريفية، يمكن للأشخاص أيضًا ترك جزء من الطعام للأشباح التي تحمي مزارعهم.
كولومبيا
في ليلة الـ7 من ديسمبر، تُضاء الشوارع والمنازل في كولومبيا بآلاف الشموع، وتمتلك كل مدينة في البلاد تقاليدها في وضع الشموع، ففي مدينة ميديلين، يضع السكان الشموع على طول النهر، وفي بارانكويلا، يتم وضعهم في الشوارع.
ويعرف هذا اليوم بـ"يوم الشموع الصغيرة" وهو عطلة رسمية في البلاد، ويمثل يوم الشموع بداية احتفالات الأعياد في كولومبيا، ويقوم بعض السكان المحليين بتعليق الأعلام البيضاء والزرقاء على منازلهم.
اليابان
تمتلك اليابان تقاليدها الخاصة بالكريسماس، وقد يكون مفاجئًا أن أكثر من 3.6 مليون أسرة في اليابان يتناولون عشاءهم من سلسلة الوجبات السريعة "كنتاكي" خلال العطلة، ويعد ذلك تقليدا شهيرا لدرجة أن الأسر تقوم بطلبه مسبقًا قبل العطلة بأسابيع.
وكان بدأ هذا التقليد في السبعينيات عندما أطلقت سلسلة "كنتاكي فرايد تشيكن" حملة لبيع دلو من الدجاج المقلي والنبيذ في تلك الفترة.
جزر المارتينيك
تمتلك جزر المارتينيك التي تقع في شرق البحر الكاريبي تقليدًا شهيرًا خاصًا يُعرف باسم La Ribote، إذ تذهب العائلات إلى الشوارع وتقوم بغناء ترانيم عيد الميلاد مع آيات الكريول.
عادة ما يتم الاحتفال في الصباح الباكر وغالبًا ما تزور المجموعات منازل الحي، بالإضافة لذلك، يعد الطعام جزءًا كبيرًا من الاحتفال فهم يتناولون أطباق اليخنة والبطاطا والكريول التقليدي والفطائر.
فنلندا
تتبع فنلندا تقليدًا لطيفًا يعتمد على وضع حبة "لوز" واحدة في الوعاء الذي يتم فيه طبخ الطعام التقليدي والذي يتم تناوله على الإفطار في عيد الميلاد، والشخص الذي يجدها يفوز، لأنها علامة على حسن الحظ.
وفي فترة ما بعد الظهر عشية عيد الميلاد، غالبًا ما تستحم العائلات في الساونا المزينة بالفوانيس والشموع، كما تتجمع العديد من العائلات حول التلفزيون لمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة Snowman والذي يذاع كل عام.
أيسلندا
يعد تبادل الهدايا جزءًا كبيرًا من الاحتفال بعيد الميلاد في أيسلندا، ويقوم الأشخاص بإهداء وتلقي الكتب ويسمى هذا التقليد Jolabokaflod ويتم تغليف الهدايا بورق خاص، ولعل الأمر اللافت للنظر هو أن العثور على حشرة داخل الكتاب يعد حظًّا سعيدًا.
ويقضي الكثيرون أمسياتهم في قراءة الكتب الجديدة أو اللعب مع العائلة، بينما يزور آخرون الجيران أو يحضرون قداس عيد الميلاد التقليدي.
بولندا
تتشارك العائلات في بولندا في كعك عيد الميلاد المنقوش عليه رسوم دينية، حيث يكسر أكبر فرد في الأسرة القطعة الأولى ويمررها إلى الشخص الآخر، متمنيا للعائلة الحب والصحة والحظ السعيد، ويمكن أن تنضم الحيوانات الأليفة في المنزل إلى هذا التقليد أيضًا.
نيوزيلندا
يحتفل المواطنون في نيوزيلندا بالكريسماس عن طريق التنزه على الشواطئ أو حضور حفلات الشواء مع العائلة والأصدقاء.
سويسرا
يعد "تقويم المجيء" وسيلة شائعة للعد التنازلي لأيام الكريسماس في العديد من البلدان الأوروبية، ويقوم الأشخاص في سويسرا بشراء التقويم، إلا أن معظم العائلات تفضل صياغة تقويمها باستخدام ملصقات من الورق المقوى وإعداد هدايا صغيرة لكل يوم.