بسبب الحر الشديد وبعد وفاة شابة من الحضور.. تايلور سويفت ترجئ حفلة في ريو

وأضافت: "سلامة الحضور وزملائي الفنانين وطاقم العمل يجب أن تأتي دائمًا في المقام الأول". وأرجئ العرض إلى الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المغنية وهي تحاول مساعدة الحاضرين عبر إرسال مساعدين لها لتوزيع زجاجات مياه عليهم.

وقالت سويفت، عبر حسابها الذي يتابعه الملايين: "بقلب محطم أقول إننا فقدنا شابة من الحضور في وقت سابق الليلة. لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى حزني بسبب ما حصل".

وذكرت السلطات الصحية في ريو دي جانيرو، أن آنا بينيفيدس توفيت مساء الجمعة بعد إصابتها بسكتة قلبية تنفسية في ملعب نيلتون سانتوس خلال حفلة سويفت.

وأضافت أن الجهود التي بذلت لإنعاش الشابة باءت بالفشل، وفتح تحقيق بالواقعة. وأوضحت "في الوقت الراهن، لا يمكن تحديد سبب الوفاة".

ممنوع إدخال المياه

ويشهد جزء كبير من وسط البرازيل وجنوب شرقه موجة حرّ شديدة غير عادية لفصل الربيع.

وانتقد الحضور طريقة تعامل موقع الحفلة مع الحرّ الشديد، قائلين إن المسؤولين منعوهم من جلب المياه.

وقالت ياسمين مونتيرو (24 عامًا) التي حاولت دخول الملعب السبت ومعها خمسة لترات من الماء، قبل إعلان تأجيل العرض "ما حدث للشابة هو جريمة بسبب سوء التنظيم. لا يمكنك حرمان أحد من الماء".

بدوره، وصف كايو ويسلي (25 عامًا) الذي حاول إدخال أربعة لترات من الماء قرار المنظمين بمنع إدخال السوائل بأنه "أناني".

وقال لوكالة فرانس برس، "لقد أحضرت كل هذا الماء لأرى كم من الوقت يمكنني الصمود".

ونشرت وزارة العدل البرازيلية السبت، قرارًا يطالب منظمي الحدث بضمان حصول الحاضرين على مياه الشرب.