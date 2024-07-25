أقدمت طالبة، تبلغ 19 عامًا من العمر، في الصف السادس الإعدادي - فرع علمي (ما يوافق الثالث ثانوي "بكالوريا" - فرع علمي)، مساء أمس الأربعاء، على الانتحار في مدينة الكوت جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن الطالبة انتحرت في منطقة حي الحكيم بمدينة الكوت بعد استلام نتيجة الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي الفرع العلمي، وكانت النتيجة "راسبة".

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وفي التفاصيل، أضافوا أن "ذوي الفتاة سمعوا ابنتهم تصرخ، ثم نقلوها إلى المستشفى، وتبين أنها سممت نفسها بتناول أدوية طبية، بهدف التخلص من حياتها، والتخلص من إعادة السنة الدراسية مجددًا".

بدوره، أفاد مصدر طبي لـ"إرم نيوز": "سجلت دائرة صحة واسط، مساء الأربعاء الـ24 من يوليو، حالة انتحار لفتاة من مدينة الكوت بعمر 19 عامًا، تناولت الفتاة مجموعة كبيرة من الأدوية الطبية، حيث تم نقلها إلى مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت بعد تسممها، لكن للأسف الوقت كان قد تأخر، وقد انتشر السم بكل جسدها، وتوفيت أثناء وصولها المستشفى".