شقيقتان صينيتان تلتقيان بعد عقود عبر مكالمة فيديو (صور)

تمكّنت شقيقتان صينيتان مئويتان من إعادة التواصل بعد انقطاع دام عقودا، عبر مكالمة فيديو، بعد جهود مشتركة من مستخدمي الإنترنت والشرطة.

الشقيقتان، وين سو، 101 عامًا، من تايوان، وشقيقتها وين كوان مي، 100 عام، من مقاطعة جيانغسو شرق الصين، لم تتواصلا منذ سنوات طويلة. البداية كانت عندما نشرت مؤثرة تايوانية من مقاطعة خنان، تعيش مع زوجها في تايبيه، مقطع فيديو في نهاية يوليو يظهر فيه جارتها الشقيقة الكبرى وهي تبحث عن شقيقتها الصغرى.

قالت وين سو في الفيديو، بلهجة جيانغسو القوية: "أتمنى أن أجد شقيقتي"، لتنتشر قصتها بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي في البر الرئيس الصيني.

وسرعان ما تحققت الشرطة من معلومات المستخدمين عبر الإنترنت، مؤكدةً أن حمات المؤثرة هي بالفعل الشقيقة الصغرى لوين سو.

ونظرا لضعف بصر وسمع المعمرتين، لم يكن من الممكن إجراء مكالمة فيديو مباشرة، فتم تصوير فيديو قصير من قبل الشقيقة الصغرى وعرضه على الأخت الكبرى من خلال المؤثرة.

وفي الفيديو، قالت وين كوان مي: "أختي، لم نتواصل منذ سنوات عديدة. لم أكن أعرف إن كنتِ لا تزالين على قيد الحياة. كيف حال صحتك؟ لطالما افتقدتك".

يذكر أن الشقيقة الصغرى زارت عائلتها في عام 1989، لكنها فقدت التواصل بعد هدم منزل الأسرة. ونوّه ابنها بذكرياته مع عمته: "أتذكر عندما زارتنا عام 1989، أهدتنا ساعة وقلادة وخاتما. أمي تتذكر الطعام الذي تحبه عمتي، وهي دائمًا قلقة على صحتها".

وفي بداية أغسطس، أعربت الأخت الكبرى عن سعادتها بقولها: "أخيرًا رأيت أختي الصغرى. إنها بخير. شكرًا لكِ". وتتابع المؤثرة اللقاءات الدورية بين الأخت الكبرى وأطفالها، الذين يزورونها أسبوعيًا.

تعمل شرطة تشانغتشو حاليًا مع مكتب شؤون تايوان لتسهيل لقاء افتراضي بين الشقيقتين، بينما لاقت قصتهما صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر أحد المتابعين: "أتأثر بشدة عندما تنادي إحداهما الأخرى بـ 'أختي'"، وقال آخر: "عائلتهما تتمتع بجين طول العمر".