جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ56 بمشروب يحمل اسمها (صور)

فيما اعتبره كثيرون "خطوة ذكية" وجذابة، احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها السادس والخمسين بطريقة غير تقليدية، إذ أطلقت مشروباً خاصاً يحمل اسمها بالتعاون مع سلسلة مقاهي La La Land Kind Café، في مبادرة تسويقية ملفتة جمعت بين الذوق الشخصي واللمسة التجارية.

المشروب الجديد الذي أُطلق تحت اسم JLo Birthday Cake Latte صُمِّم خصيصاً للمناسبة، وسيكون متاحاً لفترة محدودة في جميع فروع المقهى الـ21، ضمن قائمة مشروبات جديدة بعنوان ALL STAR Drinks. وقد رافقت إطلاقه حملة دعائية لافتة تتضمن مسابقة ليوم واحد، تتيح للمشاركين فرصة الفوز بتذاكر VIP لحفلات لوبيز المقبلة في لاس فيغاس.

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ونشرت لوبيز صوراً وفيديوهات عبر حسابها الرسمي في إنستغرام توثّق اللحظة، وعلّقت قائلة: "كم هو لطيف! لقد استمتعت كثيراً بتحضير هذا المشروب". وظهرت خلال الفعالية بإطلالة شبابية عصرية، ارتدت فيها "توباً" كريمي اللون بقبة عالية، وسروال جينز منخفض الخصر، مع شعر مرفوع بذيل حصان وأقراط دائرية كبيرة.

وفي لحظة مرحة، قامت بدفع قطعة من كعكة عيد الميلاد في وجه رجل الأعمال فرانسوا ريهاني، مؤسس المقهى، في مشهد يشبه طقوس الزفاف، وسط ضحكات الحضور.

يأتي هذا الاحتفال وسط تغيّرات كثيرة في حياة جينيفر الشخصية، إذ تمرّ بمرحلة جديدة بعد انفصالها عن الممثل بن أفليك قبل سبعة أشهر، والذي أنهى زواجاً لم يستمر أكثر من عامين. وعبّرت لوبيز سابقاً عن مشاعرها قائلة: "عالمي انهار عندما قرّرنا الانفصال".

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وفي تصريح طريف خلال حفل غنائي في مدينة بلباو الإسبانية، ردّت على أحد المعجبين الذي رفع لافتة يطلب فيها يدها قائلة: "أعتقد أنني انتهيت من هذا الأمر. لقد جرّبته مرات عدّة".

وتستعد لوبيز الآن لإطلاق جولة حفلاتها Up All Night، التي انطلقت من إسبانيا، وستصل لاحقاً إلى الإمارات ومصر وعدد من الدول، في جولة تستمر حتى ربيع عام 2026.