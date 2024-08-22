تقدمت الفنانة المصرية هدى الإتربي ببلاغ ضد طبيب أسنان شهير، لاستغلاله صورة لها في حملة إعلانية بشوارع مصر دون الرجوع إليها أو الحصول على إذن منها.

وأضافت هدى الإتربي في بلاغها أنها علمت بأمر الصورة من بعض الأصدقاء والمقربين، وأصيبت بدهشة شديدة، وانزعاج من هذا الأمر غير القانوني وغير المقبول، لذلك توجهت لتحرير محضر ضد الطبيب.

وأشارت إلى أن ما قام به الطبيب هو تعد صارخ، ويمثل انتهاكاً لحقوقها؛ ما استوجب قيامها برفع دعوى ضده.

جدير بالذكر، أن الفنانة هدى الإتربي تعاقدت على الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، وذلك بعدما لفتت الأنظار إليها من خلال شخصية "دينا" التي قدمتها في الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي.

وعن شخصية دينا تحدثت هدى الإتربي خلال لقاء إذاعي سابق قائلة: "مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بي بشكل كبير، لكنها كشفت لي مدى النجاح الذي حققه مسلسل العتاولة، وشخصية دينا التي قدمتها والتفاعل الكبير من الجمهور، خاصة وأن الشباب في عمر 17 و18 سنة اعتبروني فتاة أحلامهم، وهذا العمر يحب بصدق؛ لأن مشاعره ما زالت بريئة".

وأشارت إلى أنها لا تمانع في حصرها بدور الفتاة الجميلة طيلة الوقت، لافتة إلى أن "الجمال ميزة لا يمتلكها الكثير، وأن لديها مقومات الجمال التي تحصرها في هذه المنطقة"، مضيفة: "أكثر الفنانات اللواتي أثرن في الفن كُنَّ يتميزن بالجمال مثل هند رستم وتحية كاريوكا وهدى سلطان وشادية".