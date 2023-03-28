المجلس الإسلامي بالبرازيل: تتمازج الثقافات على موائد الإفطار
يقول الشيخ خالد رزق السيد تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، إن مظاهر الفرح بشهر رمضان الكريم تتنوع في ربوع المساجد والمصليات المختلفة داخل دولة البرازيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن مسلمي البرازيل يفتقدون للأجواء الروحانية الحقيقية.
ويضيف الشيخ تقي الدين في لقاء مع "إرم نيوز"، أن "المساجد تحرص على استضافة قرّاء القرآن الكريم الذين تبتعثهم وزارة الأوقاف المصرية لتزيين ليالي هذا الشهر الكريم بأصواتهم الندية المرتلة لكتاب الله عز وجل".
ويوضح كذلك أنه في البرازيل "تنتشر في كثير من المؤسسات والمساجد موائد الرحمن للإفطار المجاني خلال شهر رمضان، وتجمع أبناء الجالية غنيهم وفقيرهم وهي فرصة لتبرع الميسورين من مالهم الخاص لإدخال الفرحة على نفوس المسلمين، وكذلك لقاء اجتماعي يضم كافة طبقات الجالية المسلمة.. وثمَّة فرصة للتعارف وأداء الصلوات داخل المسجد".
ويحرص المسلمون على الإفطار على التمر تحقيقاً لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقًا للشيخ خالد تقي الدين، حيث "تتلون الموائد بالأطباق المختلفة والتي تجمع بين الأكلات العربية والبرازيلية، في مظهر يبرز تمازج الثقافات فترى الأكلات الشامية بتنوعها إلى جوار الأكلات البرازيلية والتي يفضلها أبناء المسلمين في هذه البلاد".
ويقول الداعية الإسلامي إن "طبق الفول المصري يحظى بمكانه في الإفطار والسحور، وتنتشر الحلوى الشامية بكافة أشكالها وألوانها، وأن الحرص على هذه التقاليد والعادات من الأمور الأساسية التي تربط المسلم بذكرياته وحنينه لبلاد المسلمين".
ويستطرد: "نفتقد في الشهر الفضيل مزيدا من التواصل مع أصولنا وبلادنا وحنينا إليها وقضاء رمضان بين أزقتها وسماع الأذان من المآذن؛ فالغربة لها ثمن باهظ، ولكن نحن نصبر ونحتسب في هذه البلاد الكريمة التي احتضنت هذا العدد الكبير من أبناء العرب والمسلمين".
وبحسب الشيخ خالد تقي الدين، وهو إمام وخطيب مسجد مدينة غواروليوس، أنه "لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المسلمين في البرازيل ويقدر عددهم بناء على إحصاء غرفة التجارة العربية البرازيلية عام 2020م بنحو مليون ونصف المليون مسلم، ويتمركز أغلبهم في ولاية ساو باولو ثم ولاية بارنا، فيما يقدر عدد المؤسسات الإسلامية بـ 80 مؤسسة، وعدد المساجد والمصليات بنحو 110 مساجد، ويبلغ عدد الدعاة والمشايخ 70 شيخا وداعية".
و"تعد البرازيل أنموذجًا حقيقيًّا للتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الأديان المختلفة، ويمكن رصد هذه الحقيقة من خلال التعامل الطيب للحكومة البرازيلية مع المجتمع المسلم في البرازيل"، وفقًا لكلام الشيخ خالد تقي الدين.