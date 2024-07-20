يعود الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني إلى الغناء باللهجة المصرية بعد سنوات من الغياب من خلال أغنية تحمل اسم "افيه"، وهي من إنتاج شركة "روتانا"، وسيتم طرحها بطريقة "الأرت وورك"، وليس "الفيديو كليب"، ومن المقرر أن يطرحها عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية خلال أيام.

وتحدث الجريني عن أغنيته الجديدة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه اختارها باللهجة المصرية بعد غياب طويل، مبينًا أن كلمات هذه الأغنية ستكون رومانسية حزينة تحمل بين نغماتها الألم والكآبة، وذلك بالرغم من أنها ستطرح في الموسم الصيفي، بحسب قوله.

وكان عبد الفتاح الجريني قد روّج لأغنيته الجديدة من خلال نشر البرومو الدعائي لها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلّق عليه بالقول: "استنوا الحزن والجرح والغم.. في ناس تعشق النكد قريبًا افيه".

يذكر أن الفنان عبد الفتاح الجريني قدم أكثر من أغنية باللهجة المصرية، وحقق بها نجاحًا كبيرًا، لعل أهمها أغنية "أشوف فيك يوم"، من ألحان وليد سعد، وكلمات نادر عبدالله، إذ عرفه الجمهور من خلالها.