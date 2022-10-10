ليبريتي باروس.. "الفتاة الأكثر مرونة في العالم" تدخل موسوعة غينيس

حطمت لاعبة الجمباز البريطانية ليبريتي باروس، البالغة من العمر 14 عاما، رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتحقيقها أكبر عدد من الانحناءات في نصف دقيقة.

وسجلت باروس، المعروفة بـ "الفتاة الأكثر مرونة في العالم"، الرقم القياسي لأكبر عدد من الانحناءات في 30 ثانية فقط، وذلك بعد أن تمكنت من ثني جسدها للخلف وجلب رأسها بالقرب من ساقيها وصدرها إلى الأرض 11 مرة ونصف المرة، في نصف دقيقة يوم الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت باروس "فخورة لكوني حاملة لرقم قياسي، هذا إنجاز رائع، لقد دفعني إلى إدراك أن مرونتي هي أبعد مما كنت أتخيل، لقد غير الأمر حياتي تماما".

واكتشفت الفتاة البريطانية مرونة جسدها في 2017، حينما كانت تحاول تقليد حركات الرقص لنجمة البوب ريهانا.

وأصبحت باروس، حاليًّا تتمتع بشعبية كبيرة، بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها باستمرار عبر موقع "يوتيوب"، كما إنها اشتركت في برنامج "Got Talent" في إسبانيا.

وتأمل باروس، في أن تشترك في أفلام الحركة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة الأداء الخاصة، لتعليم الأشخاص كيفية الرقص والحركة.

من جانبه، كشف رام باروس، والد ليبريتي، أن ابنته لديها خطط كثيرة في الفترة المقبلة، إذ تستعد اللاعبة للجولة المقبلة من مسابقة "Got Talent"، مشيرًا إلى أنه من الصعب إدارة الأحداث الكبيرة معًا في الوقت ذاته.

وأضاف الوالد أيضًا أن "ابنته تركز بشدة على أن تكون أفضل، ليس فقط في حركتها الجسدية والمرونة، ولكن في دراستها أيضًا".