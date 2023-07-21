جوني ديب يطرح صور معاناته للبيع

بنسخ محدودة موقعة، وبسعر يصل إلى 1950 دولارا للنسخة الواحدة، يطرح الممثل الأميركي جوني ديب للبيع نسخا من صورة ذاتية رسمها لتجسيد معاناته خلال السنوات الأخيرة.

وقام ديب برسم اللوحة التي قرر تسميتها "خمسة" خلال النزاع القضائي والخلافات مع زوجته السابقة أمبر هيرد، حيث تحولت القضية بينهما إلى رأي عام نال اهتمام العالم كله منذ العام 2021 وحتى نهاية القضية منتصف العام 2022.

وقال إن اللوحة تمثل معاناته من الاكتئاب والارتباك في ذلك الوقت، وهي انعكاس حقيقي لمشاعره حينها، واصفا عمله الفني بأنه علاج إبداعي لما عانى منه في تلك الفترة.

وأضاف أنه ترك العمل على اللوحة لفترة من الزمن، قبل أن يعود إلى العمل عليها قبل بضعة أشهر.

وطرحت نسخ اللوحة الموقعة للبيع في العالم لمدة 13 يوما.