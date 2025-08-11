الراقصة شمس تتهم سعد الصغير بقتل ابنتها وبيع أعضائها (فيديو)

اتهمت الراقصة المصرية آلاء محمد علي الشهيرة باسم "شمس المغربي"، طليقها المغني الشعبي سعد الصغير بخطفها والاعتداء عليها وإجهاضها ومحاولة قتلها، إضافة لذبح طفلتها وبيع أعضائها.

وصدمت الراقصة، المقيمة في الخارج، الأوساط المصرية بعدما ظهرت في مقطع مصور عبر تطبيق "تيك توك"، قدمت فيه بلاغا للنائب العام ضد سعد الصغير، وحكت فيه تفاصيل ما حدث لها، مطالبة بحقها ومؤكدة امتلاكها الأدلة على كلامها.

وقالت شمس إن سعد الصغير قام باختطافها برفقة شقيقتها بعد منتصف الليل، برفقة بلطجية مسلحين برشاشات، واعتدوا عليها بالضرب على الطريق الصحراوي مع التركيز على رحمها لإجهاضها، حين كانت في الشهر السابع من حملها، ما أدى لإصابتها بعاهة مستديمة وكسر في أنفها، حسب ادعائها.

وأضافت أن اعتداء سعد وبلطجيته أدى لإصابات بليغة وتهتك في الرحم، مشيرة إلى أن سعد أخذها إلى أحد الأطباء لاستخراج الجنين، لافتة إلى أنها وبعد استفاقتها من البنج سمعت طليقها يبلغ الطبيب بأنه تم تقطيع الجنين 3 قطع، وأنها رأت أطراف ابنتها مقطعة حسب زعمها.

وتابعت شمس حديثها قائلة، إن سعد الصغير أجبرها على توقيع وصولات أمانة على بياض وعلى عقد زواج تضمن بندا يقول إنه تزوجها ولم يلمسها رغم أنها كانت حاملا منه في الشهر السابع، متهمة إياه بسرقة وبيع النخاع الشوكي وباقي الأعضاء الخاصة بالجنين.

وناشدت شمس الرئيس المصري والرقابة الإدارية والنائب العام بضرورة التدخل وحماية أسرتها من اعتداء سعد الصغير والبلطجية التابعين له؛ بسبب تهديداته المتكررة.