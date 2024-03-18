القضاء العراقي يأمر بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة 2"

أمر القضاء العراقي بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة"، الجزء الثاني بعد شكوى تقدم بها مؤلف العمل صباح عطوان ضد الشركة المنتجة للمسلسل وقناة "utv" العراق؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان "إن الأمر الولائي الصادر عن محكمة بداءة الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل عالم الست وهيبة" بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف عطوان.

وبينت أن القرار صدر استنادا لأحكام المادة ٤٦ /٥ من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة.