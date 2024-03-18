القضاء العراقي يأمر بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة 2"
أمر القضاء العراقي بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة"، الجزء الثاني بعد شكوى تقدم بها مؤلف العمل صباح عطوان ضد الشركة المنتجة للمسلسل وقناة "utv" العراق؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان "إن الأمر الولائي الصادر عن محكمة بداءة الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل عالم الست وهيبة" بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف عطوان.
وبينت أن القرار صدر استنادا لأحكام المادة ٤٦ /٥ من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة.
وتقدم المؤلف عطوان "بالشكر للقضاء لحفظ الحقوق الفكرية كمؤلف وكاتب لأكثر من 50 عامًا والشكر موصول للأساتذة المحامين الأحرار بجهدهم الحثيث والمتابعة الفذة لإعادة حقوقي واستردادها".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن النص الأصلي، الذي كتب يختلف تماما عن ما يعرض حاليا وأن الشركة المنتجة والقناة تلاعبوا بالنص وأعادوا أمواتًا للعمل في الجزء الثاني للمسلسل.
وأكد أنه "لي فقط خمس كلمات بالعمل وهي (عالم الست وهيبة) (صباح عطوان)"، مبينًا أن إضافة كتاب جدد في العمل ما يعني أن المسلسل قد تغير واختلفت القصة.
وكان صباح عطوان قد ألف الجزء الأول من عالم الست وهيبة عام ١٩٩٨ وحقق انتشارًا واسعا حينها وحتى اليوم يعرض في بعض القنوات الفضائية.
وجاء قرار الإيقاف كالصاعقة للقائمين على العمل فبطل المسلسل غالب جواد قال إنه تعرض لظلم كبير خاصة بعد إيقاف عمله للمرة الثانية بعد إيقاف الجزء الأول عام ١٩٩٧ وعرضه لاحقا عام ١٩٩٨.
ويجسد جواد في العمل شخصية البطل، وهو قائد إحدى عصابات تجارة المخدرات والسرقة في بغداد تحت اسم مهدي أبو صالح.
غضب شيعي
وأثار اسم بطل المسلسل مهدي أبو صالح غضب الشيعة في العراق، حيث أصدر عضو مجلس النواب العراقي سعود الساعدي بيانا غاضبا طالب به هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف المسلسل لما يحمل من إساءة لإمام الشيعة الثاني عشر المهدي المنتظر من خلال كنية وتورية البطل وهي ذاتها التورية، التي يلقب بها إمام الشيعة المهدي المنتظر ابو صالح.
وأكد على ضرورة معالجة أو إيقاف العمل، الذي قال إنه إساءة متعمدة للشيعة في العراق بالإضافة إلى تصريح من ممثل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في الكاظمية حازم الأعرجي ورجال دين شيعة وأوساط شعبية.
وكانت قناة "UTV" العراق أصدرت بيانا وضحت فيه ما أثير من قبل شخصيات شيعية حوله، وقالت إنها سترفع ما كان محل انتقاد.
فيما رفضت أصوات أخرى الاعتراض على العمل، وقالت إن بعض الأطراف انزعجت من نقد المسلسل لما جاء به من حالات انتشار المخدرات والسرقة وتجارة الأدوية وبيعها في الأسواق السوداء وأنه لم يقصد الإساءة للشيعة والأسماء متداولة في الشارع العراقي ولا تشير بالضرورة إلى اسم شخصية دينية أو رجل تقدسه في فئة ما.
وينتظر الكاتب صباح عطوان وشركة الإنتاج وقناة "UTV" العراق قرارا قضائيا يفصل بينهما بحسب الدعوى المقامة، لكن مصادر رجحت عودة بث العمل خلال الأيام المقبلة على أن تعوض الشركة المنتجة كاتب العمل مبلغا ماليا يقدر لاحقا.