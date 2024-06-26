بعد أنباء انفصاله عن جينيفر لوبيز.. دخول بن أفليك في حالة اكتئاب

انقلب عالم بن أفليك رأسًا على عقب نتيجة صراعه الزوجي مع جينيفر لوبيز، وقال مصدر حصري لمجلة "إن تاتش"، إن بن أفليك أصبح غاضبًا وينفر أصدقاؤه منه بسبب ذلك.

ويقول مصدر عمل مع الحائز على جائزة الأوسكار لأكثر من عقد من الزمان: "بن لديه دائمًا سحابة مظلمة معلقة فوق رأسه، حتى عندما تسير الأمور بشكل رائع، ولكن لا شك أن الأمور أصبحت مظلمة بشكل خاص خلال الشهرين الماضيين".

وكانت مجلة "إن تاتش" أول من نشر تقريرًا حصريًا، الشهر الماضي، يفيد بأن بن ولوبيز "يتجهان نحو الطلاق" وأن بن انتقل من منزل الزوجية. ولم يتطرق أي منهما، علنًا، إلى شائعات الانفصال، رغم أن بن شُوهد دون خاتم زواجه، بينما كانت جينيفر لوبيز تقضي إجازتها على بعد آلاف الأميال في إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ يعتمد على زوجته السابقة جينيفر جارنر، لكن المصدر يقول إنه يدفع الآخرين في دائرته الداخلية بعيدًا عنه بموقفه السلبي. وفي يوم الأحد 23 يونيو، تم تصويره في مقطع فيديو وهو يوبخ أعضاء من المصورين، ويصف تصرفاتهم بأنها "خطيرة" أثناء التقاط الصور.

ويقول المصدر إن نجم فيلم "المحاسب" كان ينفث إحباطاته "على الأشخاص من حوله"، مضيفًا أن "هناك خطرًا حقيقيًا على بن عندما يكون في هذه الحالة".

وبحسب المصدر المطلع، "قد يتسبب ذلك بتنفير الأشخاص الذين كان مقربًا إليهم لعقود من الزمن؛ فرجال مثل مات ديمون أو صديقه القديم كول هاوزر، لا يريدون حقًا أو يحتاجون إلى التواجد بالقرب من بن عندما يكون بهذا الشكل".

يقول المصدر إن "جعل بن يبتسم أو يضحك أمر مستحيل عندما يكون في هذا الوضع الغاضب والانفعالي، وربما لم يكن قرارًا حكيمًا أن يستمر في العمل بينما تخرج كل هذه العناوين الرئيسة حول حياته الشخصية".

وعلى الرغم من الدراما المحيطة بزواجه، فإن الممثل مشغول بالعودة إلى التمثيل، حيث بدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم "المحاسب" في الأسابيع الأخيرة.

ويقول المصدر المطلع: "أنت تريد فقط أن تطلب من الرجل أن يأخذ إجازة لمدة شهر ويركز على الاسترخاء وإعادة شحن طاقته، لكن بن لا يستطيع ذلك حرفيًا. لديه أستوديو يجب أن يديره وهو يستعد للفيلم التالي الذي يريد إخراجه ولا يمكنك ببساطة التخلي عن مثل هذه الالتزامات لأنك تحتاج إلى بعض الوقت الشخصي".

كما يحاول بن أفليك التركيز على عائلته، بما في ذلك أطفاله فيوليت (18 عامًا)، وفين (15 عامًا)، وصامويل (12 عامًا). ويوضح المصدر: "يحتاج أطفال بن من جين جارنر إلى قدر كبير من الاهتمام والمساعدة منه يوميًا، وهو يتخلّى عن كل ما يفعله لإيجاد الوقت لهم. من المدهش كيف أصبح بن مكتئبًا مقارنة بما كان عليه قبل 6 أشهر، عندما كان في قمة نشاطه ويحظى بإشادات لا تنتهي لإعلانه عن بطولة سوبر بول".

ويضيف المصدر: "لكن هكذا هي الحال دائمًا مع بن، حتى أكبر الانتصارات لها جانب مظلم لا يستطيع تجنبه، بغض النظر عن مدى جهده!".