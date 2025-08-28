نالت ملايين المشاهدات.. سيدة تكشف عن فاتورة علاج طفلتها الصادمة (صورة)

انتشرت صورة لسيدة أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن فاتورة طبية ضخمة لرعاية طفلتها حديثة الولادة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU).

وعرضت باولا، التي تشارك محتواها على "تيك توك" تحت اسم "أم توأم للأبد"، فيديو يُظهر طفلتها أناليس تحمل بيانًا من شركة التأمين الصحي "بلو كروس بلو شيلد" في أريزونا، حيث بلغت تكلفة العلاج 1,590,784 دولارًا أمريكيًّا.

وكتبت في الفيديو: "طفلي الذي تبلغ قيمته مليون دولار في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة".

وعلقت باولا مازحة: "ها قد ذهب تمويل دراستها الجامعية [مزحة]. الحمد لله أن أناليس تأهلت لبرنامج عالي المخاطر لمساعدتها".

وحصد الفيديو أكثر من 5.4 مليون مشاهدة.

وتعد شركة "بلو كروس بلو شيلد" في أريزونا مؤسسة تأمين صحي غير ربحية تغطي أكثر من مليونَي عضو في الولاية، مما وفر لباولا بعض الطمأنينة رغم ارتفاع تكلفة العلاج.

ومع ذلك، أثار فيديو "تيك توك" جدلاً واسعاً حول نظام الرعاية الصحية الأمريكي. ومن "تيك توك"، وصل إلى "ريديت" و"إكس"، حيث أعرب الناس عن صدمتهم من هذا المبلغ المرتفع.



