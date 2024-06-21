مرتبطة بإيران وتركيا.. الأمن العراقي يضبط عصابة لتجارة الأعضاء

ضبطت قوات الأمن العراقية في مدينة النجف، عصابة للاتجار بالبشر لها ارتباطات خارجية في إيران وتركيا، وفق ما كشفت عنه مصادر أمنية.

وقال مصدر في شرطة النجف لـ "إرم نيوز" إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف راقبت لعدة أشهر عصابة متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية وأعمال السمسرة والبغاء، للتوصل للشبكة الأكبر".

وأضاف المصدر أن "التحريات دلت على أعضاء الشبكة كافة، حيث تم القبض على 8 عناصر بينهم 3 نساء"، مشيراً إلى أن "التحقيقات كشفت عن ارتباطات للعصابة بشركات لتجارة الأعضاء في طهران واسطنبول".

وتصاعدت عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية خلال السنوات القليلة الماضية مع تراجع المستوى المعيشي للعائلات العراقية وارتفاع نسبة البطالة في البلاد.