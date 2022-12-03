رجل يعود إلى الحياة بعد 5 ساعات من إعلان وفاته

كان الحظ حليفا لبرازيلي خاض تجربة مروعة، إذ عاد إلى الحياة بعد 5 ساعات من إعلان وفاته رسميا وإرساله إلى دار الجنازات.

وعانى خوسيه ريبيرودا سيلفا 62 عاما، من مرض سرطان الفم، الذي دخل على إثره مستشفى "إيستادول دو سينترو نوتري غويانو" في مدينة أورواكو.

وأمضى خوسيه عدة أيام في المستشفى، قبل إعلان وفاته رسميا نتيجة إصابته بمضاعفات سرطان الفم، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسرعان ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع "جثة" خوسيه، وإخطار أهله بالخبر المحزن، كما تم تسليم الجثة للأسرة لبدء ترتيبات الجنازة، إلا أن المفاجأة الصادمة كانت في انتظار الأسرة وخوسيه نفسه.