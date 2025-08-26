مصر.. ضبط شحنة مخدرات "ضخمة" قبل توزيعها في سيارات إسعاف (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط شحنة "ضخمة" من المواد المخدرة تُقدّر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه مصري، وذلك قبل توزيعها في سيارات إسعاف، في محاولة لتضليل الجهات الأمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية، من خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التحريات والمعلومات الدقيقة التي توصلت إليها أجهزتها الأمنية، قادت إلى الكشف عن نشاط تشكيل عصابي مكوّن من 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

وأشارت إلى أن العصابة عمدت إلى إنشاء وتجهيز مصنعين غير مرخصين في محافظة القليوبية، لتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة، بغرض توزيعها على نطاق واسع باستخدام عربات الإسعاف التابعة لإحدى الشركات الخاصة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عملية المداهمة جاءت بعد تقنين الإجراءات، وتتبع تحركات عناصر التشكيل بدقة، حيث أسفرت العملية عن ضبط نحو 1.6 مليون قرص من عقار "الترامادول" المُخدر، و100 كيلوغرام من بودرة "الترامادول"، إضافة إلى 3 أطنان من المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وأضافت أنه تم العثور على معدات وأدوات التصنيع داخل المصنعين، فضلًا عن كميات من مخدري "الحشيش" و"الكريستال ميثامفيتامين" ما يُعرف محليًا بـ"الشابو"، إلى جانب التحفظ على 6 سيارات، بينها عربتا إسعاف تم استخدامهما كغطاء لترويج وتوزيع المخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتجفيف منابعه.