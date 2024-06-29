كيف تخطت السعودية رومي القحطاني "فقرة البكيني" في مسابقة ملكة الجمال؟
كشفت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، عن سماح منظمي مسابقة جديدة لملكات الجمال، لها، بتخطي فقرة البكيني الذي ترفض ارتداءه، قبل أن تتوج بلقب ملكة جمال المسابقة التي اختتمت قبل أيام قليلة.
ونشرت "القحطاني" مجموعة صور لمشاركتها في فقرة عروض البكيني في المسابقة، وقد ارتدت فيها ملابس سباحة طويلة على غير المعروف في مسابقات الجمال التي تشترط عرض المتسابقات بملابس البكيني.
ووجهت الشابة السعودية شكرها لمنظمي مسابقة ملكة جمال الحرية في كوسوفو، وقالت إنها تقدّر تعاونهم واحترامهم لرأيها إزاء ارتداء البكيني.
وفازت القحطاني، بلقب المسابقة الدولية الجديدة، لتضيفه إلى رصيدها الذي يضم ألقابًا أخرى قبيل أول مشاركة مرتقبة لها في مسابقة ملكة جمال الكون الأكبر والأكثر مكانة وأهميةً عالميًا.
ولا تمثل "القحطاني"، السعودية بشكل رسمي في مسابقات ملكة الجمال التي تشارك فيها، على الرغم من حملها لعلم بلادها مثل المتسابقات الأخريات القادمات من عدة دول.
وترفض ملكة الجمال السعودية ارتداء البكيني، وهو شرط تتمسك به في مفاوضاتها مع منظمي مسابقة ملكة جمال الكون، كما قالت في تصريحات سابقة.
وتبلغ "القحطاني" من العمر 29 عامًا، وسبق أن شاركت في العديد من المسابقات، مثل: ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.
وتُعرِّف القحطاني نفسها على أنها من مواليد العام 1995، وأنها طبيبة أسنان، إلى جانب كونها عارضة أزياء تشارك في مسابقات الجمال بطولها البالغ 162 سنتيمترًا، ووزن 55 كيلو غرامًا.
ولم تعلن وزارة الثقافة السعودية ولاهيئاتها المتعددة المعنية بدعم قطاع الأزياء والفنون، عن مشاركة المملكة بمسابقة ملكة جمال الكون، كما لم تعلن أن "القحطاني" تمثل بلادها بشكل رسمي في أي من مسابقات الجمال.