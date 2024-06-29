كيف تخطت السعودية رومي القحطاني "فقرة البكيني" في مسابقة ملكة الجمال؟

كشفت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، عن سماح منظمي مسابقة جديدة لملكات الجمال، لها، بتخطي فقرة البكيني الذي ترفض ارتداءه، قبل أن تتوج بلقب ملكة جمال المسابقة التي اختتمت قبل أيام قليلة.

ونشرت "القحطاني" مجموعة صور لمشاركتها في فقرة عروض البكيني في المسابقة، وقد ارتدت فيها ملابس سباحة طويلة على غير المعروف في مسابقات الجمال التي تشترط عرض المتسابقات بملابس البكيني.

ووجهت الشابة السعودية شكرها لمنظمي مسابقة ملكة جمال الحرية في كوسوفو، وقالت إنها تقدّر تعاونهم واحترامهم لرأيها إزاء ارتداء البكيني.