غرق قارب في إندونيسيا و فقدان 11 راكبا

أعلنت السلطات الإندونيسية الثلاثاء أنّ 11 شخصا على الأقلّ اعتُبروا في عداد المفقودين إثر غرق قارب قبالة جزيرة سومطرة في غرب الأرخبيل.

وأوضحت السلطات أنّ القارب غرق الاثنين قرابة الساعة 11:00 (04,00 ت غ) أثناء إبحاره قرب جزر ميندواي، الأرخبيل الواقع قبالة الساحل الغربي لسومطرة.

وقال رئيس فرق الإنقاذ رودي الذي يعتمد على غرار الكثير من الإندونيسيين اسما واحدا "نركّز على البحث في المنطقة المحيطة بموقع الحادث للعثور على جميع الضحايا".

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وأضاف أنّ فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على سبعة من أصل 18 راكبا كانوا على متن القارب.

وإندونيسيا أرخبيل شاسع مؤلّف من حوالي 17 ألف جزيرة وتتكرر فيه الحوادث البحرية التي تعزى نسبة منها إلى التراخي في معايير السلامة.