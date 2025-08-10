8 قتلى في إطلاق نار أمام ملهى ليلي بالإكوادور

قالت السلطات إن إطلاق نار في ملهى ليلي في الإكوادور يوم الأحد أسفر عن قتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في أحدث حادث عنف يضرب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ووقع إطلاق النار في منطقة سانتا لوسيا الريفية بمقاطعة غواياس الساحلية، التي تُعد من أخطر مناطق البلاد. ولقي سبعة من الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، حتفهم في النادي، فيما توفي الثامن في المستشفى، وفقًا لبيان للشرطة.

وقالت السلطات إن المشتبه بهم المدججين بالسلاح وصلوا على متن دراجات نارية وسيارتين.

ولم يُعرف فورًا سبب إطلاق النار، الذي جاء بعد يومين من هجوم مسلح على قارب قرب مقاطعة إيل أورو على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. وقُتل 4 أشخاص في تلك الحادثة، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد أن أطلق المشتبه بهم متفجرات على القارب.

وألقت السلطات باللوم في موجة العنف على النزاعات بين جماعات الجريمة المنظمة المرتبطة بعصابات المخدرات العابرة للحدود الوطنية التي توسعت عملياتها، خاصة في منطقة المحيط الهادئ، حيث يتم شحن المخدرات إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة وأوروبا.



