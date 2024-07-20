قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم السبت، بحبس البلوغر المصرية نادين طارق لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (نحو 2000 دولار أمريكي)، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع فيديو منافية للآداب.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على البلوغر المعروفة بعد رصد العديد من المقاطع التي تبثها من محل إقامتها بمنطقة "حدائق الأهرام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن بحسب لائحة الاتهام "ألفاظا وعبارات خادشة للحياء ما يعد تعديًا على القيم الأسرية والحياء العام؛ بهدف تحقيق مشاهدات والحصول على مبالغ مالية".

وأثناء التحقيقات، تم التحفظ على هاتف المتهمة المحمول وتفريغ جميع محتوياته.

يذكر أن "نادين طارق" هو اسم الشهرة لـ"آية طارق محمد مختار"، وعمرها 32 سنة، وهي ربة منزل.

وبحسب المصادر، اعتادت المتهمة إثارة الجدل في مقاطع فيديو عديدة منها مقطع شهير تتهم فيه إحدى صديقاتها بالتسبب في انفصالها عن زوجها الثري.