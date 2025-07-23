هجوم منظم لحيتان قاتلة يستهدف يخت بحارين فرنسيين

نجا بحاران فرنسيان من حادث مرعب بعدما هاجمت مجموعة من الحيتان القاتلة يختهما قبالة السواحل الشمالية لإسبانيا، في هجوم وُصف بأنه "منظّم".

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "تلغراف"، تعرض اليخت لهجوم على بُعد نحو ميلين بحريين من مدينة ديبا الساحلية بمنطقة الباسك.

وتمكن الطاقم، أحدهما يبلغ من العمر 60 عامًا، من إرسال نداء استغاثة قبل أن يتم إنقاذهما ونقلهما بسلام إلى الميناء.

وأشار خفر السواحل الإسباني إلى أن حوادث هجمات الحيتان القاتلة نادرة في تلك المنطقة، رغم تكرارها بشكل أكبر في الجنوب، خاصة في مضيق جبل طارق المعروف باسم "زقاق الحيتان القاتلة".

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ويرجح خبراء أن هذه الهجمات تنفذها مجموعة محددة من الحيتان، حيث تقوم باستهداف مؤخرة القوارب وتضرب الدفة لإخراجها عن السيطرة. وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى غرق السفينة.

وفي تصريح لصحيفة "التلغراف"، أوضح فولكر ديك، أستاذ الحفاظ على الحياة البرية في جامعة كمبريا، أن الحيتان لا تظهر سلوكًا عدوانيًّا خلال هذه التفاعلات، بل تبقى هادئة بعد تدمير الدفة، وتغادر دون إلحاق مزيد من الضرر.

ومع تكرار مثل هذه الحوادث، يبدي الخبراء قلقهم من احتمال توسع نطاق هذه المواجهات شمالًا، ويوصون البحارة باتباع إرشادات السلامة في حال مواجهة مماثلة.