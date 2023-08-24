التلغراف: غياب طلبة الصف الـ 11 يثير مخاوف من انتشار البطالة والجريمة في إنجلترا
كشفت صحيفة "التلغراف"البريطانية، ارتفاع عدد الطلبة المتغيبيين في الصف الحادي عشر عن دورسهم مقارنة بالعام الماضي، وسط تحذيرات أطلقها خبراء في مجال التعليم أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة والجريمة مستقبلا.
وقالت الصحيفة، إن نسبة الغياب وصلت إلى 30 في المئة من أصل الدروس التي يتلقاها الطلبة في الصف الحادي عشر، وفقا لدراسة أعدتها "FFT Education".
وأضافت "بالرغم من ارتفاع نسبة حضور الطلبة في عام 2023، إلا أنها ما زالت أقل مما كانت عليه قبل 2019".
وأشارت إلى إن الطلبة تغيبوا بمعدل 7 أيام أكثر مقارنة بفترة ما قبل الوباء، مما سيجعل طلبة الثانوية العامة في مستوى غير ملائم لتقديم الامتحانات النهائية وتحصيل درجات مرتفعة، بحسب وزير المدارس البريطاني، نيك جيب.
واعتبرت الصحيفة، أن تدخلات الوزير جاءت بعد تحذيرات متتالية من وجود أكثر من 100 ألف "طالب شبح".
وقالت الصحيفة، إن زيادة تغيب الطلبة يعود إلى الوباء والإغلاقات التي رافقته، مما يهدد لإفراز مجموعة كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل ومخاطر التحول إلى الجريمة، بحسب خبراء التعليم.
وأضافت الصحيفة أن العديد من مديري المدارس أبدوا قلقهم الشديد من تدني نتائج الطلبة بسبب ارتفاع معدلات الغياب. حيث قام بعضهم، مثل "بيبي دياسيو"، مدير مدرسة ويلز الثانوية، بتعيين ممرضة تقوم بزيارة التلاميذ الغائبين في المنزل وتحاول تشجيعهم على حضور الدروس.
ونقلت الصحيفة عن "دياسيو" قوله، إن "بعض الأطفال حضروا هذا العام للامتحانات لكنهم لم يخطوا بالقلم على الورق. وأن آخرين كتبوا رسائل سياسية حول الطريقة التي عوملوا بها".
أما وزيرة التعليم البريطاني، جيليان كيجان، فقد طلبت من الأطفال الذين فقدوا ثقتهم بالمدارس أثناء الوباء أن يبذلوا جهدًا أكبر ويعودوا إلى الفصل الدراسي.
وقالت إن معالجة حالات الغياب المرتفعة للتلاميذ كانت على رأس أولوياتها خلال فصل الخريف.
وأشارت الصحيفة إلى استياء بعض الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية من معاملتهم بشكل غير عادل مع العودة إلى معايير ما قبل الوباء هذا العام. لأن الأمر سيستغرق عقدًا من الزمن للتعافي من انقطاع التعليم بسبب الوباء مما يجعل قرار هذا العام بالعودة إلى تصنيف 2019 قرارًا سيئًا وغير عادل.
المصدر: صحيفة "التلغراف"البريطانية