التلغراف: غياب طلبة الصف الـ 11 يثير مخاوف من انتشار البطالة والجريمة في إنجلترا

كشفت صحيفة "التلغراف"البريطانية، ارتفاع عدد الطلبة المتغيبيين في الصف الحادي عشر عن دورسهم مقارنة بالعام الماضي، وسط تحذيرات أطلقها خبراء في مجال التعليم أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة والجريمة مستقبلا.

وقالت الصحيفة، إن نسبة الغياب وصلت إلى 30 في المئة من أصل الدروس التي يتلقاها الطلبة في الصف الحادي عشر، وفقا لدراسة أعدتها "FFT Education".

وأضافت "بالرغم من ارتفاع نسبة حضور الطلبة في عام 2023، إلا أنها ما زالت أقل مما كانت عليه قبل 2019".

وأشارت إلى إن الطلبة تغيبوا بمعدل 7 أيام أكثر مقارنة بفترة ما قبل الوباء، مما سيجعل طلبة الثانوية العامة في مستوى غير ملائم لتقديم الامتحانات النهائية وتحصيل درجات مرتفعة، بحسب وزير المدارس البريطاني، نيك جيب.