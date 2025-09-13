استنفار ومسيّرات للإنقاذ.. هلع بعد انفجار داخل حانة في مدريد (فيديو وصور)

أصيب 21 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطرة، في انفجار دمّر حانة في مدريد، اليوم السبت، وفق ما أعلن الدفاع المدني الإسباني.

وأفاد الدفاع المدني على موقعه الإلكتروني، بأن فرق الإطفاء تواصل إزالة الأنقاض في المبنى الواقع بحي فاليكاس، ونشر لقطات أظهرت سقف الحانة المنهار جزئيا والطوب المتناثر على الأرض.

وأدّى الانفجار إلى تدمير الأبواب وتناثر شظايا الزجاج على الطريق في الخارج.

وأوضح الدفاع المدني أنه عالج 21 شخصا، بينهم ثلاثة في حالة "خطرة"، واثنان في حالة "يُحتمل أنها خطرة".

وأضاف أنه تم نشر كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة لدعم جهود الاستجابة.