هارفي واينستين يرفع دعوى من السجن للمطالبة بمستحقات مالية

يبحث المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين، المسجون بتهم اعتداء جنسي، عن أي مستحقات مالية من عقود أفلامه ومشاريعه السابقة، في محاولة لتغطية فواتيره القانونية التي تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات، وفقًا لمصدر مطلع.

وفي أحدث تحركاته، رفع واينستين دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، زاعمًا أن شركاءه السابقين في المسرحية الموسيقية Finding Neverland، التي عُرضت على مسرح برودواي عام 2015، مدينون له بمبلغ 2.3 مليون دولار.

وبحسب أوراق الدعوى، يؤكد المؤسس المشارك لشركة "ميراماكس" أنه كان يستحق أجرًا أسبوعيًّا قدره 5750 دولارًا، إضافة إلى حصة تبلغ 27.5% من صافي الأرباح بموجب اتفاقية لم تُبرم، وأنه ما زال يمتلك نصف حقوق العمل المسرحي. كما يتهم شركاءه بالاحتفاظ بدفعة غير مصرح بها تصل قيمتها إلى 4.6 مليون دولار.

يأتي هذا التحرك القضائي في وقت يواجه فيه واينستين إعادة محاكمة في نيويورك بتهمة اغتصاب من الدرجة الثالثة تعود لعام 2013، بعد إدانته سابقًا بارتكاب فعل جنسي إجرامي، وحكم آخر بالسجن 16 عامًا في لوس أنجلوس عام 2022، وهي الأحكام التي ما زال يستأنفها.

جدير بالذكر، كانت المسرحية الموسيقية Finding Neverland مقتبسة عن فيلم لشركة واينستين يروي قصة مبتكر شخصية "بيتر بان"، وقام ببطولته جوني ديب وكيت وينسلت، وعُرضت لمدة 17 شهرًا في برودواي قبل أن تنطلق في جولة وطنية.