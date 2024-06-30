مراسلة التلفزيون المصري تروي تفاصيل مطاردتها وضربها

تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا من الإعلامية هنا النحاس، مراسلة في قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، يفيد بتعرضها للإصابة من شخص مجهول طاردها بسيارته، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ووقع الحادث على طريق السويس في المسافة من محل إقامة الإعلامية في مدينة "المستقبل" وحتى مدخل مدينة "الشروق" ضمن نطاق القاهرة الكبرى.

وروت "النحاس" لحظات الرعب التي عاشتها جراء الحادث، مشيرة إلى أنها تعرضت لمطاردة من سيارة سوداء لا تحمل لوحات معدنية، وأجبرها قائدها على الوقوف بجانب الطريق والنزول من السيارة، ودفعها فسقطت أرضًا وأصيبت في رأسها بجروح قطعية.