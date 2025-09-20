الداخلية السورية تضبط مزرعة للقنب المخدر في حلب (صور)

تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، من ضبط مزرعة مخصصة لزراعة نبتة القنب المخدرة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، وذلك إثر عملية مداهمة نُفّذت صباح اليوم السبت.

وأفادت وزارة الداخلية السورية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه جرى مصادرة كامل الكميات المزروعة داخل المزرعة، إضافة إلى إلقاء القبض على مالكها، الذي أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أن الجهود مستمرة في ملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة في مختلف المناطق، مؤكدة التزامها بحماية أمن المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين، بناءً على الجهود الحثيثة في الرصد والمتابعة الدقيقة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية على فيسبوك، تأتي هذه العملية بعد نحو 18 يومًا من ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون والمواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات في ريف دمشق، وذلك بالتعاون مع الاستخبارات التركية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، في الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري، عن ضبط ما يقارب 500 كيلوغرام من المواد الأولية لصناعة المخدرات، بالإضافة إلى كميات ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل عبوات غذائية ومواد بلاستيكية وأوانٍ مدفونة تحت الأرض.