هل تناول القهوة يساعد بتخفيض الوزن؟

كشف أخصائي التدريب والتغذية في Freeletics، ديفيد وينر عن علاقة القهوة بتخفيض الوزن.

وأثبتت أبحاث بأن الكافيين يمكن أن يزيد من معدل الأيض بنحو 3 إلى 11%، وكلما ارتفع معدل الأيض، كان من الأسهل بالنسبة حرق الدهون، وبالتالي فقدان الوزن، بحسب وينر.

ووفق موقع "روسيا اليوم فقد خلصت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition، عقب تحليلها نحو 13 تجربة حالية تبحث في الصلة بين استهلاك القهوة وفقدان الوزن لدى أكثر من 600 مشارك؛ إلى أن تناول الكافيين قد يعزز الوزن ومؤشر كتلة الجسم ويقلل من دهون الجسم.

كما أثبتت أبحاث أن بعض الأشخاص الذين يشربون الكافيين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى ويعانون من صعوبة في النوم. ومع فقدان الوزن، يعد النوم أحد أهم العوامل لضمان نتائج خسارة الوزن.

وقال وينر: "إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فيجب أن تشرب الكثير من القهوة كما تفعل عادة، طالما أنها لا تتجاوز الحد الموصى به وهو 400 مغ من الكافيين".

ووفق وينز فان"أفضل أنواع القهوة لإنقاص الوزن هي الخالية الكريمة والسكر، اذ يمكنهما أن يبطلا التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات".