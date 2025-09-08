رئيس البرازيل: الانتشار العسكري الأمريكي في الكاريبي عامل توتر

"المعجبون" اقتحموا المنصة.. فوضى في حفل الشامي بالنرويج (فيديو)

الفنان الشامي
08 سبتمبر 2025، 1:58 م

شهد حفل المغني الشاب الشامي في النرويج حالة فوضى كبيرة كادت تسقطه عن المسرح، بعد اقتحام عدد من المعجبين المنصّة الغنائية.

وخلال جولته العالمية، اندفع بعض المعجبين متجاوزين رجال الأمن، مما أدى إلى تدافع كاد يسقطه أرضًا قبل أن تتدخل مراهقة لتثبيته.

في سياق آخر، انضم الفنان السوري إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب العربي "ذا فويس كيدز" في موسمه الرابع، استعدادًا لانطلاق التصوير قريبًا على شاشة "إم بي سي".

 وعبّر الشامي عن حماسه قائلاً: "أحب الأطفال واكتشاف المواهب الجديدة، وهذا يمنحني متعة كبيرة، لكنه أيضًا يحملني مسؤولية تجاه الموسيقى واسم البرنامج".

