أول ظهور لقاتلة الأطفال الستة وهي تحتضن رضيعها (صورة)

ظهرت قاتلة زوجها وأبنائه الستة في أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات المنيا بمصر، اليوم الاثنين، وهي تحتضن رضيعها في محاولة وصفها مراقبون بمحاولة كسب التعاطف بالحكم.

وشهدت الجلسة حضور أفراد من أسرة والد الأطفال، الذين تجمعوا لمتابعة مجريات القضية التي هزت الرأي العام، والمتعلقة بتسميم المتهمة لزوجها وأبنائه الستة.

وأثار ظهور صورة القاتلة التي تداولتها مواقع محلية وهي تحتضن رضيعها، الجدل والغضب من بشاعة الجريمة وتجردها من مشاعر الأمومة.

وأعلنت النيابة، في بيان تفصيلي، أن التحقيقات كشفت أن المتهمة أقدمت على الجريمة بدافع الكيد والانتقام من زوجة زوجها الأولى، بعد أن أعادها إلى عصمته، وهو ما أثار حفيظتها، فدبرت جريمتها بدم بارد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت عادة الزوجة الأولى إعداد الخبز في مسكنها وإرساله إلى أطفالها، فقررت استخدام هذه العادة كوسيلة لتنفيذ جريمتها.

وأفادت التحقيقات بأنها حصلت على مبيد حشري سام يُعرف باسم "الكلورفينابير"، ثم مزجته بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال في مسكنها، بهدف اختبار فاعليته.

وأكدت النيابة أن حالة الطفل تدهورت صحيًّا فور تناوله الخبز، ما أيقنت معه المتهمة من فاعلية المادة السامة.

وبعد أربعة أيام، أعدت المتهمة عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بنفس المبيد السام، ثم أرسلتها إلى مسكن الأسرة، حيث تناولها الزوج وستة من الأطفال، فأودت بحياتهم جميعًا، بينما نجت الزوجة الأولى بسبب امتناعها عن تناول الخبز.