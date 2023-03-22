آلاف السوريين دون مأوى في مخيمات ريف حلب الشمالي

كما استمر هطول الأمطار بغزارة لساعات متسببة بأضرار لحقت بمخيمات أخرى هي: “وادي هارون” الواقع في بلدة حزرة شمالي إدلب، ومخيم “البوفارس” على أطراف البلدة، ومخيم “أجيال” في بلدة كللي، ومخيم “الحمود” الواقع بين سرمدا وباتبو، بالإضافة لعدد من المخيمات التي تقع على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.